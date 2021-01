Assista: polícia prende pai suspeito de estuprar os filhos trigêmeos

Um homem de 53 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso suspeito de estuprar os filhos trigêmeos, em Araruama, município do interior do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, as vítimas que agora tem 11 anos, eram abusadas desde quando tinham apenas três anos.

De acordo com a delegada Carina da Silva Bastos, responsável por investigar o caso, além de sofrerem abusos sexuais, as vítimas eram obrigadas a assistirem vídeos com cenas adultas.

Ainda conforme as autoridades, os abusos foram cometidos ao longo de oito anos.

Os trigêmeos recebiam ameaças de morte do próprio pai, que prometia matar toda a família, caso fosse denunciado.

Os irmãos só decidiram denunciar o pai após a repercussão do assassinato da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, morta a facadas pelo ex-marido na véspera de Natal , na frente das três filhas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Estado.

