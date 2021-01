Vídeo: Motorista dos Correios é feito refém durante assalto em Manaus

Manaus - Um motorista dos Correios, de 42 anos, passou momentos de terror durante um assalto ocorrido na tarde desta segunda-feira (11), na Zona Norte de Manaus. Ele foi feito refém por suspeitos.

De acordo com a equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava realizando uma entrega em uma residência na rua 151, no Núcleo 9, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, quando foi rendido por quatro pessoas que portavam arma de fogo, dentre elas uma mulher.

Alguns dos suspeitos dirigiram a Van dos Correios e a vítima foi levada para um veículo preto, onde teve o rosto coberto por uma camisa. Os suspeitos dirigiram até a entrada de uma propriedade particular na rua Matamata, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. No local, o motorista foi liberado e a van foi abandonada.

Cerca de 50 mercadorias que ainda seriam entregues foram levadas pelos criminosos. As equipes da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas para atenderem a ocorrência e acionaram os policiais federais. A vítima relatou que já é a segunda vez que é vítima de assalto. O caso será investigado pela Polícia Federal.

