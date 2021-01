Vídeo: Casal do crime é preso ao tentar assaltar hotel com arma falsa

Suspeitos foram contidos pela população | Foto: Divulgação

Manaus - Um casal do crime, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na tarde desta segunda-feira (11) , após ser reconhecido ao tentar novamente assaltar um hotel no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Eles foram detidos pela população após a empresária gritar por socorro. A última ação dos suspeitos ocorreu na noite de última terça-feira (5) e foi registrado por câmeras de segurança da localidade. O alvo foi um outro hotel pertencente à mesma vítima.

De acordo com o delegado Tiago José, plantonista do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), nesta segunda-feira (11), assim que a mulher percebeu a entrada do casal no hotel , já reconheceu os suspeitos e gritou por ajuda. O homem estava com uma arma de fogo falsa e os dois foram contidos pela população.

Os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e conduziram a dupla ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A arma falsa era uma réplica de pistola.

Revoltados, as vítimas ainda gravaram um vídeo do momento em que o casal foi detido e questionou o casal sobre os crimes em hotéis no Centro de Manaus. O suspeito ainda segurou a arma falsa que seria utilizada em mais uma ação criminosa. Eles foram apresentados na base policial, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo da prisão dos suspeitos:

Clique aqui e veja o vídeo do assalto cometido na última terça-feira (5)

