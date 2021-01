Tiroteio entre facções deixa um morto e um baleado no Valparaíso

O suspeito de ter cometido o homicídio foi preso pela polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Um tiroteio entre membros de facções criminosas deixou um jovem morto e um adolescente baleado, na noite desta segunda-feira (11), na comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. O suspeito de ter cometido o homicídio foi preso pela polícia.

Segundo a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), duas pessoas foram atingidas durante a troca de tiros entre os integrantes da facção. Victor Henington da Silva Carvalho, de 20 anos, foi baleado com um tiro nas costas. Ele chegou a ser levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu e morreu.

Ainda segundo a polícia, um adolescente de 16 anos, que não teve a identidade divulgada, também foi atingido, e socorrido para o HPS Platão, mas o quadro clinico dele não foi divulgado. As autoridades ainda esclareceram se as duas vítimas eram integrantes de facções criminosas.

Prisão

Quando a polícia chegou no local do crime, os bandidos já haviam fugido e as vítimas já tinham sido encaminhadas para a unidade de saúde. Entretanto, a equipe da 30ª Cicom realizou apurações pela área, e conseguiu capturar um homem identificado como Janderson Carlos Santos da Costa, 24.

“O suspeito estava com uma arma e admitiu que havia atirado contra Victor e o outro adolescente. Ele afirmou que teria recebido ordens do presidio para executar membros de uma facção rival e tomar os pontos de vendas de drogas nessa região aqui da comunidade Valparaíso”, relatou o tenente Eduardo, da 30ª Cicom, que atendeu a ocorrência.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídio (DEHS), onde foi autuado em flagrante por homicídio. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

