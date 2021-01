Trabalhador desaparece na Zona Leste só com cartão e Bíblia nas mãos

Aldeney sumiu no dia 6 deste mês | Foto: Divulgação





A Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Aldeney Ferreira de Lira, de 50 anos, que desapareceu no dia 6 de janeiro deste ano, por volta das 7h30, quando saiu da casa de sua irmã, na avenida Alecrim, Conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, o noticiante, Luciano Ferreira, informou que Aldeney saiu a pé para um supermercado localizado naquele mesmo bairro, porém, desde então, não retornou mais para casa e os familiares não tiveram mais notícias sobre o paradeiro dele. Da última vez em que foi visto, estava com uma bíblia, cartão de crédito, cerca de R$ 300 em espécie e vestia uma camisa na cor azul e calça preta.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Aldeney que entre em contato com a Deops, por meio do telefone (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria