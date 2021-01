Vídeo: capitão da PM tenta reagir, mas é morto por bandidos em Manaus

A ação dos bandidos foi flagrada por câmeras de segurança. | Foto: Divulgação

Manaus - O capitão da Polícia Militar Deivide de Souza Chaves, de 32 anos, foi morto a tiros após reagir a um suposto assalto na noite desta terça-feira (12), na rua Ananás, conjunto Castanheiras, bairro São José, zona Leste de Manaus. A ação dos bandidos foi flagrada por câmeras de segurança.

Na gravação, o capitão aparece passeando com o seu cachorro na rua, quando foi abordado por criminosos que estavam em um veículo.

Pelas imagens também é possível ver que a vítima joga o celular para os bandidos, e em seguida, saca uma arma para tentar reagir. Entretanto, ele acaba sendo baleado pelos ladrões e cai no chão.

Mesmo ferido, o policial ainda tenta atirar contra o bando, mas os criminosos conseguem fugir. No final do vídeo, Deivide aparece levantando e ainda consegue caminhar para pedir ajuda.

De acordo com as autoridades, o PM foi socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu e morreu. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Nota da PM

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) divulgou uma nota lamentando a morte do capitão. Confira um trecho do comunicado:

É com grande pesar e consternação que a Polícia Militar do Amazonas, informa o falecimento do Capitão Deivide de Souza Chaves, do efetivo Batalhão de Policiamento de Guardas (BPGDA).

Informamos ainda que o local e horário do velório e sepultamento, serão divulgados posteriormente nas mídias sociais tão logo haja uma definição da família.



A Polícia Militar se solidariza com os familiares e amigos, pedindo ainda conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança.



Transmitimos nossos mais profundos sentimentos.

