Acompanhado de adolescentes, jovem é achado morto em motel de Manaus

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) esteve no local para realizar os primeiros trabalhos investigativos | Foto: divulgação

Manaus - Um jovem de 23 anos foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira (13), no quarto de um motel, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Centro-Sul de Manaus. O homem estava acompanhado de duas adolescentes, ambas de 17 anos, que foram levadas para a delegacia, segundo a polícia.



De acordo com informações apuradas pelas autoridades, o caso teve início na madrugada desta quarta, quando a vítima e um amigo dele convidaram as duas adolescentes para irem ao motel. Eles estariam sob o efeito de entorpecente, quando o jovem de 23 anos acabou morrendo em uma suíte da pousada.

Ainda conforme a polícia, o outro rapaz deixou o local logo depois que constatou a morte do amigo. As duas adolescentes também tentaram sair da pousada no início desta manhã, mas uma camareira da pousada avistou o corpo do jovem, quando foi checar o quarto, e as impediu.

Inicialmente, as autoridades acreditam que a morte tenha sido causada por overdose. Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) esteve no local para realizar os primeiros trabalhos investigativos, e não foram encontradas marcas de violência no corpo da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o cadáver do jovem, que deverá passar por exame de necropsia. As adolescentes foram levadas para uma delegacia da Polícia Civil, que deve investigar o caso.

