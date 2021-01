Casal é preso com 4 kg de drogas em carro utilizado em homicídio

Manaus (AM) - O casal Denilson Marques Moura e Maria Priscila Silva de Oliveira foram presos na tarde de terça-feira (13), por transportarem 4 kg de drogas em um veículo que foi utilizado no homicídio de um Policial Militar lotado na Rocam Motos, ocorrido no ano passado. A prisão ocorreu na Vila Buriti, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), os suspeitos estavam em um carro modelo Fiat Siena, de cor marrom, que já é investigado na participação de roubos na capital. O veículo foi localizado e o casal empreendeu fuga, até ser fechado pelos policiais e abordado.

Com eles foram localizados os 4kg de entorpecentes. Também foi constatado que o veículo foi utilizado no homicídio do PM Fábio Marcelo do Nascimento, surpreendido no dia 14 de agosto no momento em que estava com o veículo estacionado na avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, na Zona Sul.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles devem permanecer à disposição da Justiça. A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi notificada sobre a prisão deles que estavam com um carro utilizado no homicídio do PM.

Leia Mais