Trio é preso por envolvimento em roubo ocorrido em Coari

A motocicleta roubada foi recuperada pela PM | Foto: Divulgação

Coari - Um trio envolvido no roubo de motocicletas e aparelhos celulares foi preso na noite de terça-feira (12), por policiais militares lotados no município de Coari (distante 363 quilômetros em linha reta de Manaus). Eles foram denunciados pela vítima do roubo a motocicleta que foi abordada por dois deles com uma arma de fogo, no bairro Nazaré Pinheiro.

De acordo com a Polícia Militar , após a denúncia, os policiais receberam a informação que a motocicleta modelo Honda Start, de cor vermelha, sem placa, que havia sido roubada estava no bairro do Pêra 2.. O veículo foi localizado e Danrlei Lima dos Santos, de 22 anos, foi preso. Ele já é conhecido da polícia e tem, pelo menos, três passagens por roubo.

O suspeito levou a equipe policial até a casa do comparsa dele, que também roubou a motocicleta. O homem também foi preso e com ele foram apreendidos quatro aparelhos celulares. Ele afirmou que um homem conhecido como "Nilsão" forneceu a arma de fogo usada no crime.

O homem também foi preso e com ele foram apreendidos quatro aparelhos celulares | Foto: divulgação





Um mototaxista, que não teve o nome revelado, foi detido por pegar a arma com "Nilsão" e entregar a dupla de suspeitos. Ele confessou ter recebido a ordem para entregar o material ilícito aos suspeitos. Nem "Nilsão" e nem a arma foram localizados.

Procedimentos

O trio foi preso e apresentado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia Mais

Assaltante é baleado durante perseguição em Manaus

Vídeo: jovem é morto a tiros no Novo Aleixo, em Manaus