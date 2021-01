Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura na AM-010

O cadáver tem sinais de tortura | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em uma área de mata pendurado em uma árvore no quilômetro 43, da rodovia estadual AM-010, na Zona Rural de Manaus. Ele estava com sinais de tortura.

De acordo com testemunhas, moradores estavam a caminho de uma parada de ônibus, quando um deles adentrou na mata em busca de tucumã e encontrou o cadáver. As mãos do homem estavam amarradas e ele estava pendurado na árvore por uma corda no pescoço, caracterizando que ele foi torturado até a morte.

Os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e isolaram o local do fato. As equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) estão em deslocamento para a zona rural, onde aconteceu o fato.

O caso será averiguado pela Polícia Civil e corpo deve ser encaminhado à base do IML, onde passará por exame necroscópico.

Leia Mais

Corpo é encontrado com mão amarrada e corda no pescoço em Manaus

Homem é morto e corpo é jogado na AM-010