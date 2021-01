Jovem é executado a tiros no ramal do Acará

Manaus - Erickson da Silva Teixeira, de 23 anos, foi executado na noite desta quarta-feira (13), no Ramal do Acará, no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus.

Testemunhas ouviram o barulho dos disparos e acionaram a Polícia Militar por meio do 190. Equipes da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas e confirmaram o encontro do cadáver em uma área de mata.

O local do crime foi isolado e os demais órgãos competentes foram acionados para atender a ocorrência. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a autoria e motivação do crime.

O corpo será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Veja a reportagem direto do local do crime: