Homem sai de casa para comprar pizza e acaba morto a tiros em Manaus

A vítima foi socorrida pela própria mãe e pela companheira. | Foto: Divulgação

Manaus - Com tiros nas costas e no pescoço, o pintor Renan Humberto de Oliveira Pereira, de 25 anos, foi morto na noite desta quarta-feira (13). O crime aconteceu na rua Sátiro Dias, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

De acordo com as autoridades, a vítima teria saído de casa para comprar pizza, e parou para conversar com amigos próximo a um escadão da comunidade. Na ocasião, criminosos que estavam em um carro, modelo Chevrolet Volkswagen Voyage, desceram do veículo e efetuaram diversos disparos contra Renan.

Pintor morreu aos 25 anos. | Foto: Divulgação

Ainda segundo a polícia, a mãe e a companheira de Renan ainda o socorreram. Ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital, mas chegou morto na unidade de saúde.

O corpo do pintor foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a autoria e as motivações do crime.

