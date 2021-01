Jovem é morto na frente de casa no bairro Compensa

Corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal | Foto: divulgação

Manaus - João Vitor Cunha da Silva, de 21 anos, foi morto a tiros em frente a sua residência, na rua Pacopaíba, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (13), por volta das 20h30.

Segundo a polícia, um homem, que ainda não foi identificado, desceu de um veículo e atirou várias vezes contra a barriga e o peito da vítima. João ainda foi socorrido por moradores da área, e levado para a unidade do Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, mas não resistiu e morreu.

De acordo com relatos de testemunhas aos policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime pode ter ligação com conflitos entre organizações criminosas rivais que atuam na capital. Entretanto, somente após investigações, as autoridades poderão confirmar ou não a informação.

O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deverá apurar o crime.

Outro caso

Poucos momentos antes da morte de João, outro homem foi assassinado, também no bairro Compensa. Josenilson dos Santos Lira, de 40 anos, foi executado por volta das 20h, na avenida Brasil. As autoridades ainda não confirmaram se os dois crimes possuem alguma relação.

Leia mais

Traficante exige que assassinos de PM se entreguem à polícia em Manaus

Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura na AM-010

Jovem é executado a tiros no ramal do Acará