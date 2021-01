Vídeos: encapuzados sequestram homem e gravam execução em Manaus; veja

Câmeras de segurança registraram o momento em que Alan foi sequestrado | Foto: Divulgação

Manaus - O entregador de lanche Alan Corrêa da Silva, de 19 anos, foi sequestrado e executado com tiros à queima roupa, na noite desta quarta-feira (13), em uma área de mata próximo à avenida Azaléia, bairro Distrito Industrial 2, zona Leste de Manaus. Um homem de 25 anos também foi sequestrado e ameaçado pelos bandidos, mas sobreviveu.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Alan foi sequestrado, horas antes de ter sido assassinado. Na gravação, o rapaz aparece sentado em frente à lanchonete onde trabalhava, localizada na comunidade Nova Vitória, quando dois homens encapuzados descem de um veículo e rapidamente o colocam para dentro do carro.

De acordo com informações da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um homem de 25 anos também foi sequestrado pelos mesmo criminosos, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona Norte de Manaus. Ele e Alan foram levados para uma área de mata no bairro Distrito Industrial 2.

Em um vídeo filmado pelos próprios bandidos e divulgado nas redes sociais, Alan aparece dizendo que “o prazo é até meio dia, todos os dias vai morrer irmãos nossos (sic)”, e logo em seguida é executado com três tiros na cabeça.

A vítima que sobreviveu ao ataque relatou aos policiais da 4ª Cicom, que os encapuzados lhe deram uma segunda chance de vida e o liberaram.

O corpo de Alan foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A motivação e autoria do crime devem ser investigadas pela Polícia Civil.

