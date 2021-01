'Caçada': suspeito confessa participação na morte de capitão em Manaus

Suspeito confessou participação no na morte do capitão da PM | Foto: divulgação

Manaus - Um homem identificado como José Crisderson Sousa da Silva, de 37 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (13), pelo envolvimento na ação criminosa que resultou na morte do capitão da Polícia Militar Deivide de Souza Chaves, de 32 anos, ocorrido na noite da última terça-feira (12).

De acordo com a Força Tática, José foi encontrado próximo à Feira da Panair, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus. Os policiais conseguiram chegar até o suspeito, depois que receberam denúncias anônimas.

Segundo as investigações que apuram o caso, o homem seria o motorista do carro utilizado na ação dos bandidos que resultou na morte do capitão da PM. O veículo, inclusive, também foi apreendido pelas autoridades.

Carro utilizado no crime foi recuperado | Foto: divulgação

Em depoimento à polícia, José afirmou que outros dois homens, identificados apenas como “Macaco” e “Mike”, também participaram do crime. A dupla está sendo procurada pelas autoridades.

O rapaz foi levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), e, após os procedimentos legais, permanecerá à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O capitão da Polícia Militar Deivide de Souza Chaves, de 32 anos, foi morto a tiros após reagir a um suposto assalto na noite desta terça-feira (12), na rua Ananás, conjunto Castanheiras, bairro São José, zona Leste de Manaus. A ação dos bandidos foi flagrada por câmeras de segurança. Veja o vídeo aqui.

Mesmo ferido, o policial ainda tentou atirar contra o bando, mas os criminosos conseguem fugir. No final do vídeo, Deivide aparece levantando e ainda consegue caminhar para pedir ajuda.

