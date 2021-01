Adolescente de 14 anos e jovem são baleados durante tiroteio em Manaus

Tiroteio deixou dois baleados e assustou moradores | Foto: Divulgação

Manaus - Uma sequência de tiroteios assustou os moradores do bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus e deixou um adolescente de 14 anos e um jovem de 20 anos baleados. As ações criminosas ocorreram no início da madrugada desta quinta-feira (14).



Segundo informações apuradas pelos policiais da 9º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o primeiro caso foi registrado na comunidade da Sharp, quando o adolescente de 14 anos foi baleado no ombro direito e na costela, por criminosos que estavam em uma motocicleta.

Ainda de acordo com as autoridades, em seguida, próximo ao Terminal 5, um jovem de 20 anos foi atingido com um tiro na perna direita, por bandidos que estavam em um carro, modelo Chevrolet Ônix.

Conforme a polícia, as duas vítimas foram encaminhas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também localizado na Zona Leste da capital. O estado clínico deles não havia sido divulgado até o fechamento desta matéria.

As autoridades não confirmaram se os dois casos possuem alguma ligação. Os crimes devem ser investigados pela Polícia Civil.

Leia mais

Vídeos: encapuzados sequestram homem e gravam execução em Manaus; veja

'Caçada': suspeito confessa participação na morte de capitão em Manaus