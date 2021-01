Traficante 'Pacú' é preso com 1,5 kg de droga na Compensa

Material apreendido | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (14), por volta das 10h50, na rua Matos Areosa, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele estava com aproximadamente 1,5 kg de oxi, sendo que a maior parte estava escondida no forro de uma casa.

De acordo com a equipe da Força Tática , a ação iniciou após denúncia anônima informando que um homem conhecido como "Pacú" estava comercializando drogas. Os policiais foram até o local indicado e conseguiram abordar o suspeito. Com ele foi encontrada uma porção pequena de oxi.

Questionado sobre a presença de mais drogas , "Pacú" informou que haviam mais drogas no forro da casa onde ele mora. Os policiais realizaram buscas e encontraram no local mais três porções grandes de oxi, totalizando 1,5 kg de droga, além de uma balança de precisão.

"Pacú" recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Na delegacia foi constatado que ele tem passagem por roubo.

