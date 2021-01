Homem é preso com arma de fogo no conjunto João Paulo

Manaus (AM) - Um homem de 27 anos foi preso nesta quinta-feira (14), na rua Gênesis, do conjunto João Paulo, Zona Norte de Manaus. Ele estava com arma de fogo e munições.

De acordo com os policiais militares da Força Tática, a equipe recebeu uma denúncia informando que um homem estava armado em frente à um casebre no local. Os policiais foram checar a denúncia e avistaram o suspeito.

Com o homem foi encontrado um revólver calibre 38, com quatro munições do mesmo calibre, além de aparelhos celulares.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

