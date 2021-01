Quatro pessoas são detidas e 10 veículos apreendidos em Manaus

As autoridades pedem que a população permaneça em casa | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - As forças de segurança pública do Amazonas, detiveram quatro pessoas e apreenderam dez veículos por descumprimento do decreto 42.282, que proíbe a circulação de pessoas nas ruas da capital, entre às 19h e 6h.



As prisões e apreensões ocorreram nas zonas leste e centro-oeste da capital. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, lamentou que postos de combustível e empresas do Distrito Industrial ainda estejam sendo resistentes ao cumprimento do decreto.



“Infelizmente alguns postos de gasolina ainda estão persistindo em desobedecer o decreto, bem como algumas indústrias. Foi feito um acordo em que eles iriam mudar o horário para que fosse cumprido do decreto e algumas empresas estão descumprindo”, disse o secretário.

Bonates afirmou, ainda, que os ônibus especiais que estiverem nas ruas entre as 19h e as 6h, a partir deste sábado, também serão apreendidos.

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Ayrton Norte, agradeceu à população que está entendendo a necessidade desta ação.

“Quero agradecer à população que entendeu que esse é o momento de realmente não estar nas ruas. A gente evita não só a transmissão, mas também os acidentes, que têm sobrecarregado os profissionais de saúde e as unidades hospitalares”, disse.

Os quatro detidos foram conduzidos à Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por infração de medida sanitária preventiva.

*Com informações da assessoria

