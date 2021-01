Grupo é detido com drogas, arma e dinheiro em Manacapuru

O grupo ficou a disposição da justiça | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Um grupo formado por cinco pessoas foi detido nesta sexta-feira (15) em Manacapuru, distante 78km de Manaus, por porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas. Também foi encontrado R$ 229,00. A apreensão foi realizada pelo policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM).



De acordo com a equipe tática de motocicletas, do 9° BPM, durante um patrulhamento de rotina, avistaram um homem de 36 anos, que estava em uma moto modelo Biz, quando viu os militares e tentou fugir, mas acabou sendo abordado.

Durante a revista e busca pessoal, foi encontrado em um dos bolsos da bermuda que trajava, uma quantidade relevante de cocaína, com peso de 102 gramas.

No interior da residência foi encontrado uma arma de fogo de uso restrito, tipo pistola marca italiana Tamfoglio 9mm, com numeração suprimida e nove munições do mesmo calibre, que estava em posse de uma adolescente de 17 anos, que informou ser dela.

O homem informou ter comprado o entorpecente, de um indivíduo conhecido por “Piolho”, que estava no local. Os policiais também apreenderam uma quantia em dinheiro de R$ 229,00, um relógio, um cordão e um celular de marca não especificada.

Com base nos fatos, o grupo e todo material ilícito apreendido foram apresentados à delegacia de Manacapuru para a tomada dos procedimentos legais.

