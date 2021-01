Polícia apreende 280 kg de maconha e prende quatro pessoas no Amazonas

Foram encontrados e apreendidos 280 quilos de maconha do tipo skunk | Foto: Divulgação

Manacapuru - A Polícia Civil do Amazonas deflagrou na tarde deste domingo (17), a Operação “Campos”, que resultou na apreensão de 280 quilos de maconha do tipo skunk e nas prisões de quatro pessoas, por envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.



De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), a ação policial ocorreu após três meses de investigação, e teve como alvo uma embarcação pesqueira que estava navegando no rio Solimões, próximo ao município de Manacapuru, a 68 quilômetros da capital.

Segundo Mavignier, o barco havia saído de Maraã, a 634 quilômetros de Manaus, e tinha como destino a capital amazonense. Durante a abordagem e revista na embarcação, foram encontrados e apreendidos 280 quilos de maconha do tipo skunk.

Operação foi batizada com este nome como forma de homenagear um investigador da Polícia Civil de sobrenome Campos | Foto: Divulgação

Além disso, os tripulantes da embarcação, identificados como Etelvino Porto de Paula, de 27 anos; Flaviano Porto de Paula, 25; Francisco Ferreira da Silva, 63; e Josenaldo Porto Cartilho, 36, foram presos.

Procedimentos

Os quatro suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, onde encontram-se encarcerados, à disposição da Justiça.

Operação ‘Campos’

A operação foi batizada com este nome como forma de homenagear um investigador da Polícia Civil de sobrenome Campos, que participou ativamente da ação policial e atualmente se encontra internado em razão de Covid-19.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homem é suspeito de embebedar e estuprar neta da esposa em Manaus

Após perseguição, assaltantes causam acidente e são detidos em Manaus