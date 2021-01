Presos serram grandes, tentam fugir do Compaj e são baleados em Manaus

Os quatros presos passarão por medidas interdisciplinares | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Três detentos foram baleados durante uma tentativa de fuga, na madrugada desta segunda-feira (18), no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus. Na última semana, dois detentos conseguiram fugir da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na zona Leste de Manaus.



De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a tentativa de fuga teve inicio quando quatro detentos serraram as grades de cela onde estavam presos. Após conseguirem sair da sala, eles foram para uma área de gramado do Compaj.

Entretanto, seguranças que ficam na muralha do presídio surpreenderam o quarteto e para impedir a tentativa de fuga, atiraram contra três detentos.

Ainda segundo a Seap, os três presidiários atingidos foram levados para uma unidade saúde, onde receberam atendimento médico. Os quatros presos passarão por medidas interdisciplinares.

Na última semana, dupla fugiu da UPP

Dois detentos fugiram da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) , na tarde da última terça-feira (12). São eles, Aminadabe Aragão Batista, de 42 anos, e Kleber da Silva Almeida, de 46 anos. Ambos roçavam a grama na parte externa da unidade quando fugiram em direção da área de mata.

Leia mais

Após perseguição, assaltantes causam acidente e são detidos em Manaus

Rainha do 'Peladão' vai ser investigada pela Polícia Civil do Amazonas