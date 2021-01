Polícia encerra festa clandestina em flutuante e seis são presos no AM

O caso foi apresentado na 48° Delegacia Interativa de Polícia | Foto: Divulgação

Maués - Seis pessoas foram detidas após policiais militares que atuam no município de Maués (distante 267 quilômetros de Manaus), flagrarem uma festa clandestina em um flutuante. O caso aconteceu na noite de domingo (17) e os suspeitos estavam desrespeitando o "Toque de Recolher" determinado pelo Governo do Amazonas.

De acordo com a Polícia Militar, a ação iniciou após denúncia anônimas informando que em um flutuante no Rio Maués Açú estava acontecendo uma festa e que para não chamar a atenção da polícia, as luzes no local estavam apagadas.

A equipe policial foi até o local e conseguiu ouvir o som a metros de distância. Após a aproximação, algumas das pessoas que estavam no local saíram em lanchas.

Uma das embarcações foi abordada e os seis passageiros foram detidos por descumprimento ao decreto. No lugar haviam diversas bebidas alcoólicas vazias.

O caso foi apresentado na 48° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia mais

Em Manaus, 3 festas clandestinas e 'rolezinho' de motos são encerrados



Em Manaus, influencer aglomera com amigos e revolta internautas

Com AM em emergência, polícia fecha festa clandestina em Iranduba