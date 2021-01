Vídeo: Criminosos assaltam homem na porta de casa em Manaus

Manaus - Mais uma vez a ação de criminosos em plena luz do dia foi flagrada por câmeras de segurança. Desta vez, o caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (18). A vítima foi surpreendida enquanto tentava entrar na porta de uma casa no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

No vídeo é possível observar o momento em que um homem aguarda na frente da casa e um carro modelo Ônix, de cor preta, se aproxima dele. Um criminoso de camisa azul e bermuda jeans sai do carro com uma arma de fogo na mão.

A vítima intimidada entregou o aparelho celular e, em seguida, teve a mochila subtraída pelo suspeito. O homem entra no carro e foge com o comparsa. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.