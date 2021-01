Dupla é presa com arsenal de armas em sítio no Iranduba

Iranduba - Dois homens, de 40 e 46 anos de idade foram presos na manhã desta segunda-feira (18), em um sítio no Ramal Minas Gerais, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), com um arsenal de armas de fogo. A ação foi feita após denúncia anônima.

De acordo com as equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a denúncia informava que os homens estavam escondendo as armas no sítio. Os policiais foram até a propriedade e localizaram os suspeitos.

Foram apreendidos um rifle calibre 22, com três munições, um rifle calibre 38 com duas munições, duas espingardas calibre 20, com três cartuchos intactos, e uma arma de fogo falsa.

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentada na 31° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles não tinham passagem pela polícia.