Morador de rua é morto com pedradas na cabeça em viaduto de Manaus

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal | Foto: Divulgação

Manaus - De forma brutal, um morador de rua, ainda não identificado, foi morto com pedradas na cabeça, na noite desta segunda-feira (18). O crime aconteceu próximo ao viaduto do Boulevard, localizado entre o cruzamento das avenidas Álvaro Maia e Constantino Nery, no bairro São Geraldo, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com as autoridades, a vítima estava com uma fratura exposta na cabeça e havia um pedaço de pedra com marcas de sangue próximo ao corpo.

Segundo relatos de testemunhas à polícia, o homem era morador de rua e costumava dormir debaixo daquele viaduto. Ele aparentava ter entre 20 e 25 anos.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Após exame necroscópico, os médicos legistas constataram morte por traumatismo crânioencefálico.

A autoria e as motivações do crime ainda são desconhecidas pela polícia. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Por ciúmes, homem mata ex-companheira com tiro no olho no Amazonas



Vídeo: Criminosos assaltam homem na porta de casa em Manaus