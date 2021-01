Idosa de 76 anos tem casa invadida e é espancada por 5 bandidos no AM

Vítima estava sozinha em sua casa, localizada na zona rural de Envira, quando foi atacada | Foto: Divulgação

Envira - Uma idosa de 76 anos viveu momentos de terror no último domingo (17), quando era brutalmente espancada por cinco bandidos, em Envira, a 1.208 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia, os criminosos ainda destruíram vários móveis da idosa, e fugiram sem levar nenhum pertence.

De acordo com os relatos da vítima às autoridades, a vítima estava sozinha em sua casa, localizada na zona rural do munícipio, quando cinco homens invadiram a residência, e a agrediram covardemente com socos e chutes.

"Ela já recebeu atendimento médico, ainda está bastante machucada, mas não corre risco de morte. Nós estamos realizando investigações pela área, a fim de encontrar esses criminosos", afirmou Alcides Martins, investigador responsável pelo caso

Ainda conforme a polícia, além de espancarem covardemente a idosa, os bandidos ainda destruíram as janelas e móveis da casa. Eles fugiram do local sem levar nenhum pertence da vítima.

O caso foi registrado na 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Envira.

