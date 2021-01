PM evita venda clandestina e apreende cilindros de oxigênio em Manaus

Policiais revistaram o galpão e encontraram 44 cilindros abastecidos, sendo supervisionados por um homem de 42 anos | Foto: Divulgação

Manaus - Em meio a escassez de oxigênio medicinal que atinge o sistema de saúde do Amazonas, a polícia apreendeu 44 cilindros do insumo que seriam comercializados cladestinamente. O material foi apreendido na madrugada desta terça-feira (19), em um galpão do bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus.

De acordo com as autoridades, o caso teve inicio quando policiais da Força Tática receberam informações, por meio de denúncias anônimas, sobre vasilhames com oxigênio que estariam sendo armazenados irregularmente em um depósito.

Já no local, os agentes revistaram o galpão e encontraram 44 cilindros abastecidos, sendo supervisionados por um homem de 42 anos, que não teve o nome divulgado.

Para à polícia, o rapaz informou que o seu patrão havia retirado a carga do insumo de um caminhão baú e acondicionado no depósito, mas não soube detalhar qual seria o destino dos cilindros com oxigênios.

De acordo com as autoridades, as investigações iniciais que apuram o caso indicam que, na verdade, a gás medicinal seria vendido a familiares de pacientes com Covid-19 que precisam de oxigênio para respirar.

O material foi apreendido e deve ser encaminhado para o sistema de saúde do Estado. Já o homem de 42 anos foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso está sendo investigado.

