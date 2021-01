Multa e prisão: saiba o que pode acontecer com a 'Rainha do Peladão'

A jovem pode ser enquadrada no artigo 268 do Código Penal brasileiro, | Foto: Divulgação

Manaus - A modelo e influenciadora digital Sandy Brasil pode ser condenada de um mês a pena de um ano de reclusão, por ter descumprido o decreto que restringe a circulação de pessoas em todo o Amazonas. A "criadora de conteúdo", com ela se intitula, está sendo alvo de investigação da Polícia Civil , após ter tentando entrar e filmar a situação de pacientes do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na noite do último sábado (16).

De acordo com o delegado Heron Ferreira, titular da Delegacia Especializada em Repreensão a Crimes Cibernéticos (Dercc), a jovem pode ser enquadrada no artigo 268 do Código Penal brasileiro, relacionado ao descumprimento de determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

"A modelo ainda vai ser intimada a comparecer aqui na delegacia e vamos ouvi-la. Caso seja indiciada e considerada culpada, ela pode ser condenada a pena de um mês a um ano de reclusão, além disso, também poderá ter que pagar multa", explicou o delegado.

Buscando frear o avanço da Covid-19, o toque de recolher, que proíbe a circulação de pessoas por 11 horas, das 19h às 6h da manhã do dia seguinte, segue em vigor até o próximo dia 23, em todo o Amazonas.

Relembre a polêmica envolvendo a influenciadora

Após tentar persuadir um segurança do Hospital 28 de Agosto para entrar e mostrar a situação dos pacientes com Covid-19 internados na unidade de saúde, a modelo Sandy Brasil se tornou alvo de uma investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Além dela, as autoridades também abriram um inquérito contra um digital influencer por descumprimento do decreto que restringe a circulação de pessoas em todo o estado. A restrição é de 19h às 6h.

As ações iniciaram após denúncias feitas à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O órgão recebeu as informações de que a modelo fez gravações circulando pela cidade na noite de sábado (16). Em um dos vídeos, ela aparece tentando entrar em um hospital da Zona Centro-Sul, mesmo sem a necessidade de atendimento médico emergencial.

O secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, encaminhou a denúncia à Polícia Civil, que instaurou um procedimento no qual a modelo será notificada a prestar esclarecimentos.

