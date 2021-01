Motoboy ajuda Força Tática a recuperar R$ 51 mil roubados em Manaus

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - A moto de um entregador de delivery ajudou policiais militares da Força Tática na captura de uma dupla criminosa, no final da manhã desta terça-feira (19). Harisson Rebelo, de 31 anos, e Sebastião Mesquista, de 25 anos, foram presos após roubarem R$ 51 mil de uma cliente de um banco. A mulher foi vítima quando saia da agência, localizada no Centro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com Força Tática, as equipes estavam vistoriando a localidade para dar cumprimento ao decreto governamental, quando foram acionados pela população que informou o crime e apontou os dois suspeitos em fuga com auxílio de uma motocicleta.

Os policiais solicitaram a moto de um entregador de delivery e realizaram a perseguição dos suspeitos até a rua Humaitá, no bairro Cachoeirinha, naquela mesma zona, onde a dupla foi interceptada.

O dinheiro roubado foi recuperado e a motocicleta em que eles estavam foi apreendida. Os dois receberam voz de prisão em flagrante. Harrison já tinha passagem por roubo.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

