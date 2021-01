Mulher morre após ser esfaqueada e enforcada no AM. Marido é suspeito

Manacapuru - Luciana Sales da Silva, de 27 anos, morreu na manhã de segunda-feira (18), após ser esfaqueada e enforcada no sofá da casa onde morava, no Ramal Acajatuba, na Zona Rural de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus). O suspeito do crime é o companheiro dela, um homem 21 anos.

Conforme o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), uma testemunha relatou que o suspeito desferiu duas facadas, depois enforcou a vítima e fugiu.



"O crime possivelmente se deu após ciúmes e uma discussão. Foi levantado pela investigação que o casal fazia o uso de bebidas alcoólicas e drogas", explicou a autoridade em entrevista à imprensa.



Ainda na segunda-feira (18), os policiais civis se deslocaram a um sítio no quilômetro 7, da rodovia AM-352, mas o suspeito conseguiu fugir por uma área de mata. O irmão dele acabou sendo preso com uma espingarda calibre 16. O homem foi levado à unidade policial e deve ficar à disposição da Justiça.



O delegado Rodrigo Torres destacou que as buscas prosseguem e até a tarde desta terça-feira (19), o suspeito não havia sido localizado.