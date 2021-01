Traficantes são presos com mais de 6 kg de drogas no São Lázaro

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Dois traficantes de 18 e 21 anos foram presos na noite desta terça-feira (19), por volta das 18h, na rua João Pessoa, no bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus. Eles estavam com mais de 6 kg de drogas escondidas em uma casa.

De acordo com a equipe da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) , a ação iniciou após denúncia anônima informando que um homem vestindo camisa branca estava comercializando drogas no local. Os policiais foram checar a denúncia e avistaram um indivíduo com as mesmas características.

Após a abordagem, foi constatado que o suspeito estava com duas porções de drogas. Após ser questionado sobre mais drogas, o homem conduziu os policiais até uma casa onde estava o comparsa dele.

No local foram apreendidos oito tabletes de maconha e uma porção de oxi, totalizando mais de 6 kg de drogas. A dupla foi presa em flagrante e apresentada no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Nenhum dos suspeitos tinha passagem criminal.

