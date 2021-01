Membros de facção deixam bilhete explicando morte de rival em Manaus

Corpo da vítima apresentava várias perfurações causadas por arma branca | Foto: Divulgação

Manaus - Enrolado em uma rede, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com várias facadas, na noite desta terça-feira (19), na estrada do Marapatá, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Em cima do cadáver, os assassinos, membros de uma facção que atua no estado, deixaram um bilhete escrito: "Morreo pq somava com o Neyzinho (sic)". O recado aponta uma, possível, traição da vítima com o grupo criminoso.

De acordo com as autoridades, funcionários de uma empresa passavam pelo local, quando avistaram o corpo do rapaz e acionaram a equipe da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Recado deixado pelos criminosos | Foto: Divulgação

Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por disputas entre facções criminosas rivais que atuam na capital.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC) detectaram que a vítima apresentava várias perfurações pelo corpo causadas por arma branca.

O corpo do rapaz foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passo por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

