Vídeo: imobilizado, adolescente é agredido por PM em abordagem no AM

Eirunepé - Um morador filmou o momento em que o cabo Zalfre, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), agrediu um adolescente de 13 anos, no último domingo (17), em Eirunepé, a 1.160 quilômetros de Manaus. Nas imagens, o garoto já está mobilizado por outro policial, quando o cabo se aproxima e o atinge violentamente com um tapa no rosto.

Segundo relatos de uma pessoa próxima ao menor, que falou ao Em Tempo sob a condição de anonimato, o caso teve início após o adolescente ter sido interceptado pelos agentes quando estava conduzindo uma motocicleta, no bairro Santo Antônio, o que por si só já é grave, já que um menor de 18 de anos é proibido de dirigir veículos automotores.

Além disso, o adolescente também estava desrespeitando o toque de recolher decretado pelo Governo do Estado, que proibindo a circulação de pessoas entre as 19h e às 6h da manhã.

Entretanto, a atitude excessiva e desmedida do policial revoltou os familiares do garoto.

"O adolescente já estava imobilizado, com as mãos para trás, e não oferecia nenhum perigo a ninguém. Mesmo assim, nas imagens gravadas por um morador da área, é possível ver que o cabo estapeia o garoto, que tem apenas 13 anos, gratuitamente. O impacto da agressão, inclusive, fez o adolescente cair no chão", disse a fonte.

Depois do episódio, o menino chegou a ser apreendido, pelo fato de estar dirigindo a motocicleta de forma irregular. Em seguida, ele foi liberado e entregue para um familiar mediante um Termo de Compromisso e Responsabilidade.

Respostas da PM e SSP

Questionado pelo portal Em Tempo , a Secretaria de Segurança do Amazonas (SSP-AM) se limitou a dizer que o caso foi encaminhado à Corregedoria Geral do Sistema de Segurança para abertura dos procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Militar informou que o caso está sendo apurado, mas não esclareceu se o cabo Zalfre será temporariamente afastado do atendimento à novas ocorrências ou se continuará exercendo suas funções normalmente.

