Corpo de homem é achado boiando em meio a lixos de igarapé em Manaus

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando, nesta quarta-feira (20), em um igarapé, próximo aos fundos do Centro de Convivência da Família do bairro Aparecida, zona Sul de Manaus.

De acordo com as autoridades, o dono de uma serraria teria avistado o cadáver flutuando na água, em meio a lixos, e resolveu acionar os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A polícia ainda não descobriu a identidade da vítima, tampouco as causas que teriam ocasionado a sua morte.

Como se encontra em meio liquido, o resgaste do corpo deve ser realizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM), e será removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

