Mulher é presa com drogas escondidas dentro de caixa de chiclete

Manaus (AM) - Kemely C. C, de 18 anos, foi presa na terça-feira (19), na rua Plutão, no conjunto Campo Dourado, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Ela estava com drogas escondidas dentro de uma caixa de chiclete.

Conforme a equipe da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro pessoas foram abordadas após atitude suspeita, sendo três homens e Kemely. Após revista pessoal, nada foi encontrado com o trio.

Kemely estava com a caixa de chiclete na mão e 21 porções de drogas, sendo 10 de maconha e 11 de oxi. Ela acabou confessando aos policiais que vendia drogas no campo de futebol do conjunto.

Ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

