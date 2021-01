Vídeos: Criminosos assaltam mulher e entregador de delivery

O suspeito entra no carro e foge com os comparsas de ré | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma mulher foi vítima de assalto no início da noite de terça-feira (19), por volta das 18h20, na rua Ferreira Sobrinho Furtado, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. A ação foi flagrada por câmeras de segurança da localidade.



No vídeo, é possível ver que a mulher caminha com a mochila na cabeça para se proteger da chuva, quando um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca, se aproxima.

A mulher ainda tenta desviar do veículo, mas um criminoso desceu apontando uma arma de fogo. Ela joga a mochila e sai correndo.

O suspeito entra no carro e foge com os comparsas de ré. A vítima corre no sentido oposto.

Outro assalto

Ainda naquele mesmo bairro, um entregador de delivery foi vítima dos mesmos suspeitos. Uma câmera de segurança também registrou a ação.

A vítima aguarda na frente de uma residência quando o carro branco se aproxima e dois suspeitos desceram do banco traseiro do veículo.

Um deles desce apontando a arma de fogo, enquanto o comparsa pega o aparelho celular do entregador e a chave da motocicleta.

Após o delito, os suspeitos fogem. As imagens devem ajudar a Polícia a chegar até os suspeitos.

Veja a sequência assaltos:

