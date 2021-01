Suspeito de usar fotos de crianças doentes para pedir dinheiro é preso

A ação foi deflagrada pelo 5° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Breno Lira, de 28 anos, foi detido nesta quarta-feira (20), suspeito de cometer o crime de estelionato . Ele teria usado fotos de crianças traqueostomizadas para pedir dinheiro em redes sociais sem o consentimento das mães das vítimas, para supostamente comprar medicamentos e insumos. O dinheiro nunca foi doado a quem realmente precisava.

A ação foi deflagrada por policiais do 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Diversas mães foram até a unidade policial para acompanharem a condução do suspeito. Elas se depararam com as fotos dos filhos circulando em páginas das redes sociais e denunciaram o crime à polícia .

O homem prestou esclarecimentos e deve responder pelo crime de estelionato. Ele deve permanecer à disposição da Justiça .

