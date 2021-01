Jovem é executado com cinco tiros no Jorge Teixeira

Manaus (AM) - Hiam Carlos Lima dos Anjos, de 23 anos, foi executado a tiros na madrugada desta quinta-feira (21), na rua Papucaia, no loteamento Arthur Virgílio Filho, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele ainda foi encaminhado à uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Policiais militares da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por testemunhas com a informação de que havia ocorrido um tiroteio em um rip rap da localidade.

Os policiais foram averiguar a denúncia, mas temendo represálias, os moradores ficaram em silêncio. Após algum tempo, o jovem deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, naquela mesma zona, com cinco ferimentos de arma de fogo. Ele não resistiu.

Os familiares informaram que o jovem estava no rip rap quando foi surpreendido por criminosos e executado. Eles alegaram desconhecer a motivação do crime.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve investigar a autoria e motivação do crime.

O corpo de Hiam foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

