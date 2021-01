Homem é preso com drogas, munições e placas clonadas em Manaus

Manaus (AM) - Lucas G. V. N, de 20 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (22), na rua Cigana, da comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele estava com quase 2 kg de drogas, munições de fuzil e pistola, além de placas de veículos clonadas.

De acordo com a equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncia anônima informando que um homem iria receber uma grande quantidade de drogas na localidade.

Os policiais militares foram checar a denúncia e encontraram com o suspeito 1,700 kg de oxi, 150 gramas de cocaína, 100 gramas de maconha, 11 trouxinhas da mesma substância e uma trouxinhas de cocaína. Também foram localizadas 10 munições de fuzil e nove munições de pistola 380, além de cinco pares de placas de veículos clonadas, balança de precisão e material para embalo de drogas.

O suspeito foi apresentado no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

