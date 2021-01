Homem é executado por criminosos dentro de porto em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como William Cavalcante foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (22), dentro de um porto privado no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, o homem é ex-funcionário do porto e foi surpreendido por criminosos que efetuaram, pelo menos, três tiros contra ele. Após a execução, o trio fugiu no carro da vítima, um Chevrolet Celta, de cor azul.

William não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Testemunhas relataram que ele poderia estar sendo ameaçado por um suposto envolvimento com o tráfico de drogas.

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irão investigar as circunstâncias e motivação do crime.

O corpo da vítima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

