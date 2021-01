'Dono de terreiro' é preso suspeito de estuprar adolescente de 15 anos

Manaus - Um dono de um terreiro foi detido na tarde desta sexta-feira (22), na rua Cipó Tuíra, na invasão Cidade Alta, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de estuprar um adolescente de 15 anos.

Conforme o capitão Soeiro da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mãe do adolescente informou que a vítima teria procurado o dono de um terreiro em um busca de um tratamento espiritual, pois estava passando por problemas psicológicos.

"A mãe descobriu que o filho dela havia sido estuprado durante o suposto tratamento espiritual. O homem ainda mandava diversas mensagens eróticas para o celular do adolescente e ameaçava matar a família dele, caso ele contasse algo", explicou.

A mãe do menino conversou com o Em Tempo e informou que percebeu o comportamento estranho do adolescente e o questionou para saber o que estava acontecendo.

"Percebi que toda vez que meu filho voltava de lá, ele chorava e ficava bastante agressivo, inclusive com a irmã. Hoje eu decidi questionar sobre o que estava acontecendo e ele me contou sobre o estupro. Desde dezembro isso já estava acontecendo. Quero que esse homem pague pelo que fez com o meu filho", destacou.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.