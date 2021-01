Trio é capturado por roubo a sapataria e polícia identifica receptador

Manaus - Cleberson A. R., de 20 anos, e Walter A. R., de 24 anos, foram presos nesta sexta-feira (22), por roubo cometido na última quarta-feira (20), em uma sapataria no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte. Um adolescente de 17 anos foi apreendido.

Conforme a equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), no dia do crime, o trio estava com armas de fogo e rendeu dois funcionários da sapataria. Uma das vítimas chegou a ser agredida e os criminosos fugiram levando dinheiro, sapatos, notebook e impressora.

Após diligências, as equipes chegaram até o receptador deles: Francisco Ferreira da Silva. O homem tinha comprado parte da carga roubada para revender a terceiros.

Arma apreendida com os suspeitos | Foto: Divulgação





O homem conduziu os policiais até a casa onde estava o trio. No local, eles foram presos, parte da carga foi recuperada e uma arma de fogo recuperada.

Todos os envolvidos foram apresentados na Derfd, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).