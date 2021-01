Três morrem e dois são baleados após tiroteio no Viver Melhor

Klinger foi atingido com um tiro na cabeça, dois na coxa direita e um na perna esquerda | Foto: Divulgação

Manaus - Três homens identificados pela polícia como Davi Lemos de Azevedo e Leo Pereira Machado, ambos de 19 anos, e Klinger Junior, de 18 anos, morreram na noite desta sexta-feira (22), após um tiroteio ocorrido na quadra 14 do Conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. Outras duas pessoas foram baleadas.

Os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam em patrulhamento quando ouviram os disparos e atenderam a ocorrência. Davi foi encontrado no chão já sem vida.

Klinger foi atingido com um tiro na cabeça, dois na coxa direita e um na perna esquerda. A vítima chegou a receber atendimento no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Galileia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica.

A terceira vítima foi encontrada pela equipe policial, dentro de um apartamento. Segundo testemunhas, ele correu para se esconder no local durante o tiroteio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um dos feridos ainda tentou correr, mas caiu na escada e dispensou apoio do Samu. O outro foi levado ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do conjunto Galiléia, alvejado por dois tiros. Não há informações do estado de saúde dele. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).