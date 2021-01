Jovem de Manaus desaparece após avisar que tem 'liberdade restringida'

Segundo o BO, na manhã desta sexta, a jovem encaminhou ao pai, vídeo, áudios e localização de onde se encontra, pedindo ao mesmo que compre uma passagem aérea de volta | Foto: Divulgação

Manaus - Geovana Albuquerque Gomes, de 19 anos, está desaparecida desde novembro de 2020, data precisa não informada, quando saiu da casa dos pais, na rua Irmã Dulce, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, sem dizer para onde iria.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), na sexta-feira (22), às 11h33, o noticiante Nilson Barbosa, 40 anos, pai de Geovana, informou que desde que a filha saiu de casa, ela ainda mantinha contato diário com a família, oportunidade em que disse que estava residindo e trabalhando na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Porém, a mesma não mencionou com quem e onde trabalhava.

Segundo o BO, na manhã desta sexta, a jovem encaminhou ao pai, vídeo, áudios e localização de onde se encontra, pedindo ao mesmo que compre uma passagem aérea de volta para Manaus, pois segundo ela, sua liberdade está sendo restringida. Desde então o celular da vítima está desligado e a mesma sem dar notícias à família.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Geovana que entre em contato com a Deops, por meio do telefone (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria