Polícia prende trio que roubou loja de calçados em Manaus

Manaus (AM) - Policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (22), Cleberson Araripe Rodrigues, de 20 anos, e Walter Araripe Rodrigues, 24, e apreenderam um adolescente de 17 anos, por roubo a uma loja de calçados, localizada na rua Flor de Munguba, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. O crime ocorreu na quarta-feira (22). Durante a ação policial, Francisco Ferreira da Silva, 45, foi preso pela receptação dos produtos.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da DERFD, na ocasião do delito, os criminosos adentraram o local, todos portando arma de fogo. Segundo Goes, os infratores foram bastante violentos com dois funcionários que estavam no estabelecimento, inclusive os agrediram fisicamente para que entregassem o dinheiro do caixa.

“Após o crime, os autores fugiram do local em posse do dinheiro, caixas de sapatos, notebooks e impressoras. A partir disso, iniciamos as investigações e, nesta sexta, localizamos o receptador do notebook, na rua Araras, bairro Cidade Nova, naquela mesma zona da cidade. Ele havia adquirido parte da carga roubada e iria revender o notebook a terceiros”, detalhou o titular da DERFD.

Em continuidade aos trabalhos, o delegado relatou que, após ser preso pelas equipes, Francisco levou os policiais até os autores do roubo da loja, na rua Bom Jesus, bairro Colônia Terra Nova. “Chegamos na casa e efetuamos a prisão de Cleberson e Walter e apreendemos o adolescente”, informou ele.

Procedimentos - Todos foram encaminhados para a DERFD, onde Cleberson e Walter foram autuados por roubo majorado, posse ilegal de arma de fogo e munição e corrupção de menores. Francisco irá responder por receptação. Eles serão levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

O adolescente foi encaminhado para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria