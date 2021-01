No AM, dois jovens são detidos por porte ilegal de arma de fogo

Na busca pessoal, com um dos suspeitos foi encontrado um revólver calibre 32 com três munições | Foto: Divulgação

Manaus - Dois jovens, ambos de 19 anos de idade, foram detidos por porte e posse ilegal de arma de fogo, no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus, neste sábado (23).

Segundo a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), a equipe na motocicleta estava em patrulhamento pelo referido bairro, nas proximidades do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita a bordo de uma motocicleta. No momento em que avistou a polícia, o condutor tentou fugir, sem êxito.

Na busca pessoal, com um dos suspeitos foi encontrado um revólver calibre 32 com três munições. O outro suspeito confessou que havia mais uma arma na sua residência e levou os policiais ao local, onde foi encontrado um revólver calibre .22 LR.

Diante dos fatos, os dois jovens foram conduzidos para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria