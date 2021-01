Vídeo: detento morre dentro do T4 após confronto com PMs em Manaus

O suspeito ainda foi socorrido para o Platão Araújo, mas não resistiu e morreu | Foto: Divulgação

Manaus - Suspeito de participar do roubo de uma motocicleta, o detento do semiaberto Wesley José Pinto, de 20 anos, morreu na noite deste domingo (24), após um confronto com policiais da Força Tática, em Manaus.

A troca de tiros aconteceu quando Wesley e um comparsa, ainda não identificado, tentavam fugir pela avenida Camapuã, na Zona Norte da capital, e foram interceptados pelos policiais militares dentro do Terminal de Integração - T4.

Os agentes participavam da operação de cumprimento ao decreto que restringe a circulação de pessoas nas ruas para conter o avanço do novo coronavírus na cidade, quando foram comunicados que dois homens haviam roubado uma moto, modelo Yamaha Lander, e estariam fugindo pela região.

Na ocasião, os policiais conseguiram localizar os suspeitos e ordenaram que eles parassem, mas os rapazes se recusaram a obedecer os policiais. Além disso, a dupla começou a atirar contra a equipe da Força Tática, que revidou e acabou atingindo Wesley.

Conforme as autoridades, o comparsa do detento conseguiu fugir, enquanto Wesley foi socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste da capital , mas não resistiu e morreu.

Ainda na ocorrência policial, foram apreendidos duas armas de fogo, seis munições e a motocicleta que havia sido roubada pela dupla.

Vida no crime

De acordo com o registro da Força Tática, Wesley respondia pelo crime de roubo e era monitorado por tornozeleira eletrônica. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia.

As armas apreendidas e a motocicleta recuperada foram levadas para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), que deve investigar o caso.

