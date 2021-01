Homem é morto com facadas no pescoço em terreno de 'sucatão' em Manaus

Corpo foi removido para o IML | Foto: Divulgação

Manaus - Com as mãos amarradas e perfurações de faca no pescoço, o corpo de um homem, identificado apenas como “Edson”, foi encontrado em um terreno de uma sucataria desativa, na manhã desta segunda-feira (21). O local do crime fica localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus.

De acordo com as autoridades, um vigilante teria avistado o corpo do homem jogado no local, e, em seguida, acionou a equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A área em que o cadáver foi localizado está abandonada e se transformou em um ponto de consumo de drogas.

Segundo a polícia, é possível que o corpo do homem tenha sido abandonado no local há, pelo menos, dois dias. Ele trajava uma bermuda jeans, estava sem camisa e com as mãos amarradas.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) que estiveram no local detectaram duas perfurações no pescoço da vítima, causadas por golpes de faca.

O corpo de de “Edson” foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria e as motivações do assassinato. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

