Jovem é baleado com quatro tiros na comunidade Valparaíso em Manaus

| Foto: *Divulgação

Manaus - Um jovem de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira (25), após ter sido atingido com quatro disparos de arma de fogo. O caso aconteceu na rua Salva, comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o rapaz foi atingido com dois tiros na barriga, um na mão e outro no pé. Ele foi socorrido por populares e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde recebe atendimento médico.

No local onde ocorreu a ação criminosa, a equipe da 30ª Cicom encontrou uma motocicleta caída, modelo Honda CG 160, com a placa clonada. O veículo estaria em posse da vítima e foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A autoria e as motivações do crime ainda são desconhecidas pela polícia. O caso será investigado pela Polícia Civil, que também irá apurar se a moto clonada pertencia, de fato, à vítima.

Violência no Valparaíso assusta

Os moradores da comunidade Valparaíso têm sido aterrorizados por sucessivos casos de violência registrados na área. No dia 11 de janeiro, um tiroteio entre membros de facções criminosas deixou um jovem morto e um adolescente baleado.

Leia mais

Vídeo: detento morre dentro do T4 após confronto com PMs em Manaus

Homem é morto com facadas no pescoço em terreno de 'sucatão' em Manaus